Futebol: FC Barcelona cede empate e pode perder liderança

O FC Barcelona tem o primeiro lugar em risco após ter cedido um empate sem golos frente ao Sevilla FC num jogo a contar para a 30ª jornada do campeonato espanhol de futebol.

O terceiro encontro depois da retoma da Liga espanhola acabou por ser fatal ao FC Barcelona. Após dois triunfos: 0-4 frente ao Maiorca e 2-0 frente ao Leganés, os blaugranas empataram na deslocação ao terreno do Sevilla FC.

No Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, os catalães não conseguiram derrotar a equipa da casa que ocupa o 3° lugar na tabela classificativa.

O FC Barcelona dominou, criou oportunidades de golo, mas a equipa de Sevilha resistiu, assustando até os catalães nos últimos minutos de jogo.

A equipa da Catalunha, que conta com o defesa luso-cabo-verdiano Nélson Semedo e o avançado luso-francês Antoine Griezmann, cedeu dois pontos na corrida para o título de Campeão de Espanha.

Este empate sem golos faz com que o FC Barcelona contabilize 65 pontos, três apenas de vantagem sobre o Real Madrid. No que diz respeito ao Sevilla FC continua no 3° lugar agora com 52 pontos.

Os madrilenos deslocam-se neste domingo 21 de Junho ao terreno da Real Sociedad, 7° classificado, e podem juntar-se ao FC Barcelona na liderança da Liga espanhola.

Recorde-se que os merengues venceram os dois primeiros jogos da retoma: 3-1 frente ao Eibar e 3-0 frente ao Valência.

