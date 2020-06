Futebol: José Mourinho retoma Liga Inglesa com um empate

José Mourinho, treinador português do Tottenham.

Ainda não foi desta vez que José Mourinho derrotou o antigo clube, o Manchester United. Na retoma para os dois clubes ingleses, o Tottenham cedeu um empate a uma bola frente aos Red Devils.

A retoma não foi ideal para o treinador português José Mourinho. O Tottenham, clube comandado pelo técnico luso, não foi além de um empate a uma bola, em casa, frente ao Manchester United.

Recorde-se que na 15ª jornada, que decorreu a 4 de Dezembro de 2019, o Manchester United venceu por 2-1 em casa no Estádio Old Trafford o Tottenham. Um regresso infeliz para José Mourinho à cidade onde comandou a equipa dos Red Devils durante dois anos e meio.

Desta vez o resultado não foi uma derrota mas o Tottenham teve tudo para vencer o encontro. O avançado holandês dos Spurs, Steven Bergwijn, abriu o marcador aos 27 minutos de jogo.

O jogo acabou por ser equilibrado entre duas equipas que regressaram aos relvados após mais de três meses de paragem devido à pandemia de Covid-19.

Muito perto do fim, os Red Devils empataram com um tento de grande penalidade do médio português Bruno Fernandes, fixando o resultado final num empate a uma bola.

Na tabela classsificativa, o Tottenham ocupa o 8° lugar com 42 pontos, enquanto o Manchester United está na quinta posição com 46 pontos.

De notar que no outro encontro que decorreu na sexta-feira o Southampton venceu por 0-3 na deslocação ao terreno do Norwich.

Manchester City venceu na retoma na quarta-feira

A retoma oficial da Premier League ocorreu na passada quarta-feira com dois encontros em atraso da 28ª jornada. O duelo entre o Aston Villa e o Sheffield United terminou com um empate sem golos, enquanto o Manchester City venceu por 3-0 o Arsenal.

Os Citizens têm agora 60 pontos, mas continuam longe do primeiro lugar ocupado pelo Liverpool com 82 pontos. Os Reds estão a duas jornadas de poder festejar a conquista do título de Campeão da Inglaterra.

Nesta 30ª jornada, os Reds deslocam-se ao terreno do Everton no dérbi da cidade de Liverpool, a 21 de Junho, enquanto o Manchester City recebe o Burnley a 22 de Junho.

