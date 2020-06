Manifestações pró e contra Bolsonaro agitaram o dia no Brasil

Manifestação de apoio a Jair Bolsonaro junto à praia de Copacabana, no rio de Janeiro. 21 de Janeiro de 2020.

Depois de uma semana difícil para o presidente brasileiro Jair Bolsonaro, com avanços em inquéritos visando apoiantes, ministros e o próprio filho, este domingo foi palco de várias manifestações a favor e contra Bolsonaro.

Publicidade Continuar a ler

Em plena pandemia de Covid-19, centenas de apoiantes de Jair Bolsonaro juntaram-se nas margens da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Muitos idosos participaram na manifestação, apesar da pandemia de Covid-19 continuar a fustigar o Brasil. Já foram ultrapassadas as 50.000 mortes e há mais de um milhão de casos.

Os manifestantes pró-Bolsonaro denunciam o inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal, que investiga uma campanha de notícias falsas e assédio virtual contra elementos da instituição. Esta é a investigação que mais preocupa o Planalto por visar vários apoiantes de Bolsonaro.

A manifestar, por exemplo, esteve Renata, psicóloga, que protesta “contra todo esse jogo político que está envolvendo os média, o STF e o Congresso Nacional”.

O inquérito das notícias falsas provocou a demissão do ministro da Educação Abraham Weintraub, que foi para Estados Unidos. Esta semana, também foi detida uma testemunha-chave em outra investigação por corrupção envolvendo Flávio Bolsonaro, filho do presidente. Por todos esses motivos, uma manifestação pedindo a destituição do presidente também ocorreu em Brasília esta manhã.

Reportagem de Pierre Le Duff

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro