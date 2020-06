Região de Lisboa reforça medidas para lutar contra novos contágios

O Governo português decidiu prolongar o estado de calamidade em 15 freguesias de cinco concelhos da Área Metropolitana de Lisboa e repor o limite máximo de 10 pessoas por ajuntamento. Passa, ainda, a haver multas e reforço das forças de segurança nas ruas. Em causa, as festas e ajuntamentos que se verificaram nos últimos dias e o número elevado de novos casos de covid-19 diários.

Esta segunda-feira, no final de uma reunião com os autarcas dos concelhos com mais novos casos de Covid-19 na última semana - Lisboa, Sintra, Amadora, Odivelas e Loures - o primeiro-ministro português, António Costa, anunciou que “15 freguesias do conjunto destes concelhos” serão sujeitas a novas medidas de confinamento que entram em vigor à meia-noite.

As medidas incluem a reposição de um limite máximo de 10 pessoas por ajuntamento (actualmente estava no patamar de 20 pessoas), multas e reforça das forças de segurança nas ruas.

Por outro lado, todos os serviços comerciais vão passar a fechar às 20h, à excepção de restaurantes para serviços de refeições, e também será proibida a venda de bebidas em áreas de serviço e o consumo de bebidas na via pública.

Os centros comerciais vão, ainda, ser mais fiscalizados relativamente à entrada, circulação e presença de pessoas por metro quadrado.

António Costa considerou que estas medidas restritivas para a área metropolitana de Lisboa substituem os efeitos de uma eventual cerca sanitária.

Na última semana, o número de novos casos de covid-19 rondou diariamente os 300 e a realização de festas e ajuntamentos com centenas de participantes em Lagos, Carcavelos, Braga e Porto provocou a indignação geral e o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa admitiu medidas mais restritivas para impedir o aumento descontrolado do número de casos.

