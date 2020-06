Família de Cédric Chouviat pede medidas contra violência policial em França

Sofia Chouviat, rodeada pelos seus advogados, no decurso da conferência de imprensa da família Chouviat. Paris.23 de Junho de 2020 AFP

Texto por: RFI

Com em pano de fundo as recentes manifestações contra a violência policial em França, a família de Cédric Chouviat, um francês de 42 anos morto a 3 de Janeiro no decurso de um controlo de trânsito por agentes da polícia, pediu ao Presidente Emmanuel Macron, que o chefe de Estado francês tomasse medidas contra a utilização de uma força excessiva pelos polícias.