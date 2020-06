Futebol: FC Barcelona tenta isolar-se na liderança da Liga espanhola

O FC Barcelona e o Real Madrid estão na liderança da Liga espanhola de futebol após 30 jornadas realizadas com 65 pontos. Nesta terça-feira os blaugranas recebem o Athletic Bilbau e vão tentar isolar-se na frente da tabela classificativa.

A oito jornadas do fim do campeonato da primeira divisão de futebol, a Liga espanhola, encontra-se numa situação onde tem dois líderes, FC Barcelona e Real Madrid, com 65 pontos.

FC Barcelona com teste difícil

Os catalães, líderes da Liga, recebem no Camp Nou os bascos do Athletic Bilbau, que ocupam o 10° lugar com 42 pontos.

No entanto o encontro não será fácil para os blaugranas. A última vitória do FC Barcelona frente aos bascos aconteceram a 18 de Março de 2018, em território catalão.

Desde esse encontro para o campeonato, o Bilbau empatou duas vezes e venceu outras tantas vezes. Os bascos empataram no Camp Nou a uma bola em Setembro de 2018, depois foi um empate sem golos e dois triunfos em casa por 1-0 em Bilbau.

O último encontro ocorreu a 6 de fevereiro, para a Taça do Rei, com uma vitória por 1-0, sendo que o único tento foi apontado pelo médio catalão Sergio Busquets na própria baliza aos 90+3 minutos de jogo. A equipa de Bilbau eliminou os blaugranas da Taça de Espanha.

Más recordações para os catalães que no derradeiro encontro a contar para o campeonato espanhol empataram sem golos frente ao Sevilla FC, permitindo ao Real Madrid de se juntar na liderança da Liga.

A confiança não esta forçosamente do lado do FC Barcelona, enquanto o Athletic Bilbau venceu por 1-0 o Real Betis na última jornada.

Real Madrid espera mais um deslize dos blaugranas

A retoma está a ser 100% vitoriosa para os merengues. Três jogos e três triunfos para chegar ao primeiro lugar, partilhado com o FC Barcelona.

Após triunfos por 3-1 frente ao Eibar e 3-0 frente ao Valência, os madrilenos foram ao terreno da Real Sociedad, no País Basco, vencer por 1-2. Os tentos do Real Madrid foram apontados pelo defesa espanhol Sergio Ramos e pelo avançado francês Karim Benzema.

Na quarta-feira o Real Madrid recebe o Maiorca, 18° classificado e que foi goleado pelo FC Barcelona por 4-0 na retoma da Liga espanhola. Um triunfo será importante para os madrilenos continuarem na luta pelo título espanhol.

