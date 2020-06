Futebol: José Mourinho arrecadou primeiro triunfo com o Tottenham

José Mourinho (direita), treinador do Tottenham.

O Tottenham, comandado por José Mourinho, venceu por 2-0 o West Ham no segundo jogo desde a retoma do campeonato inglês da primeira divisão de futebol.

A retoma não foi fácil para o treinador português do Tottenham, José Mourinho, visto que no primeiro jogo disputado, os Spurs empataram em casa a uma bola frente ao Manchester United, antigo clube do técnico luso.

Frente ao West Ham, o Tottenham apenas conseguiu resolver o encontro na segunda parte.

O primeiro golo foi apontado na própria baliza pelo médio checo do West Ham, Tomás Soucek, aos 64 minutos, enquanto o segundo tento dos Spurs foi da autoria do avançado britânico Harry Kane aos 82 minutos.

Um triunfo que permite aos pupilos de José Mourinho subirem para o 7° lugar com 45 pontos, a seis pontos do quarto lugar ocupado pelo Chelsea, lugar que dá acesso à Liga dos Campeões europeus. Quanto ao West Ham continua na 17ª posição com 27 pontos.

Liverpool a duas jornadas do título

Os Reds não tiveram a retoma desejada com um empate sem golos frente ao Erverton no dérbi da cidade de Liverpool.

Nesta quarta-feira 24 de Junho, os Reds recebem o Crystal Palace no Estádio Anfield Road. Um triunfo permitiria à equipa do Liverpool de se aproximar cada vez mais do título.

O clube comandado pelo alemão Jürgen Klopp tem 83 pontos, mais 20 pontos do que o Manchester City, quando faltam oito jogos para o fim do campeonato, o que significa 24 pontos em disputa.

De notar que o City desloca-se ao terreno do Chelsea na quinta-feira 25 de Junho. Um triunfo dos Reds e uma derrota dos Citizens poderão ajudar o Liverpool a ser campeão já nesta 31ª jornada.

Para que tal aconteça, o primeiro passo para os pupilos de Jürgen Klopp é vencer o Crystal Palace.

