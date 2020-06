Músicos amadores e profissionais recordam Bernardo Sassetti

O pianista português Bernardo Sassetti faria esta quarta-feira 50 anos. A Casa Bernardo Sassetti lançou um desafio a estudantes, amadores e profissionais de música para gravarem obras do pianista para mostrar o quanto Bernardo Sassetti e a sua obra continuam vivos.

Publicidade Continuar a ler

No ano passado foi lançado o primeiro álbum de inéditos intitulado "Solo". Um primeiro disco póstumo com composições que o pianista gravou, em 2005, nos Açores. "Solo" esteve no top de vendas em Portugal, lembra Inês Laginha, directora artística da casa Bernardo Sassetti.

"O disco Solo, o disco inédito que finalmente editámos, esteve no top nacional durante um período grande e no top 1, especificamente, numa semana em particular. Um disco de jazz a solo estar no topo de vendas mostra que há um interesse grande por parte das pessoas e mostra a abrangência da música do Bernardo", descreve Inês Laginha.

A Casa Bernardo Sassetti lançou uma proposta nas redes sociais para celebrar o 50º aniversário do nascimento de Bernardo Sassetti.

"Pedimos a diversos músicos para marcar a semana, já que podíamos fazer concertos, a estudantes, amadores ou profissionais para nos enviarem vídeos a tocar Bernardo Sassetti", afirma.

Inês Laginha, directora-artística da Casa Bernardo Sassetti, partilha vídeos nas redes sociais,"tenho recebido vídeos das mais diversas idades e diferentes níveis musicais.. e para mim é mesmo muito bonito".

"Muito mais interessante do que só partilhar vídeos de músicos profissionais que tinham uma relação próxima com o Bernardo - que, claro, também têm o seu valor - é perceber que a música dele chega a toda a gente; estudantes, miúdos e pessoas mais velhas querem experimentar tocar a música do Bernardo", descreve Inês Laginha.

O jovem pianista Simão Rocha, aluno do Conservatório de Música e Artes de Lagos, juntou-se à celebração com a versão do tema "Sonho dos Outros".

O jovem pianista Simão Rocha, aluno do Conservatório de Música e Artes de Lagos, junta-se à nossa celebração com a sua... Publiée par Casa Bernardo Sassetti sur Mardi 23 juin 2020

Também a estudante Marta Couto, aluna da professora Eliana Veríssimo na Academia de Música de Costa Cabral, se juntou às celebrações.

Hoje, dia 24 de Junho, Bernardo Sassetti faria 50 anos. Não está cá mas a sua música perdura, como temos sentido mais do... Publiée par Casa Bernardo Sassetti sur Mercredi 24 juin 2020

O baterista e compositor, Pedro Melo Alves, vencedor da 2ª edição do Prémio de Composição Bernardo Sassetti, interpretou o tema "Nocturno Para Uma História Invisível" do álbum "Dúvida (1964)".

Também o baterista e compositor Pedro Melo Alves se juntou à nossa celebração! O vencedor da 2ª edição do Prémio de... Publiée par Casa Bernardo Sassetti sur Mardi 23 juin 2020

O Centro de Artes de Belgais adiou a programação de verão para 2021, incluindo o concerto de homenagem pelos 50 anos do nascimento do pianista Bernardo Sassetti.

O concerto de celebração dos 50 (+ 1) anos do nascimento de Bernardo Sassetti e o lançamento do quatro volume de partituras do pianista e compositor, Songbook IV foram adiados para 26 de Junho de 2021.

O Centro para as Artes de Belgais foi um espaço importante na vida musical de Bernardo Sassetti, onde gravou dois dos seus álbuns mais icónicos: Nocturno (em trio com Carlos Barretto e Alexandre Frazão) e Indigo (albúm duplo a solo).

O concerto vai juntar os músicos Maria João Pires, Mário Laginha, Pedro Burmester, Filipe Melo, Daniel Bernardes, Filipe Raposo, João Pedro Coelho, João Paulo Esteves da Silva, Luis Figueiredo.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro