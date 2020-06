Covid-19: Taxa de contágio cresceu de forma preocupante no Brasil

O Brasil atingiu a cifra de 54.434 mortes pela Covid-19 e já ultrapassou os 1,2 milhões de casos confirmados. O ministério da Saúde afirmava que a doença estaria prestes a aproximar-se de uma situação de estabilidade, o chamado planalto. Agora, porém, houve um aumento expressivo da epidemia no país.

Com mais de 42 000 diagnósticos positivos, o Brasil registou esta quarta-feira a segunda maior confirmação diária de novos casos de Covid-19. A taxa de contágio cresceu de forma preocupante em oito Estados, inclusive nos de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Jesem Orellana, epidemiologista na Fundação Oswaldo Cruz, lamenta as decisões de flexibilização no país inteiro.

"Em São Paulo, na primeira fase da flexibilização, você tinha ónibus lotados, no Rio de Janeiro também. No metro, dizia-se que tinha um controlo do número de passageiros, mas você não via nada disso acontecer na prática. Um dos critérios para você fazer a flexibilização da quarentena é que primeiro você tem que ter uma redução sustentada do número de casos novos. Onde esta acontecendo isso? O pior dia pode ser amanhã. Se sou optimista? Se tem 1,2 milhões de notificações, na realidade poderia ter no mínimo 6 milhões", afirma.

A Organização Mundial da Saúde também alertou para o facto de 30 % dos testes serem positivos, o que indica uma forte sub-avaliação da doença no Brasil.

Correspondência do Rio de Janeiro, 25/6/2020

A pandemia do novo coronavírus já causou a morte a, pelo menos, 482.802 pessoas e infectou 9,4 milhões em todo o mundo desde Dezembro, segundo um balanço da agência AFP baseado em dados oficiais e publicado esta quinta-feira.

O Brasil é o segundo país mais afectado pela covid-19 a seguir aos Estados Unidos que contam quase 122 mil mortos e mais de dois milhões e trezentos mil casos.

