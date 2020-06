Futebol: Real Madrid recuperou liderança em Espanha

O Real Madrid recuperou a liderança da Liga espanhola de futebol após ter vencido o Maiorca por 2-0 num jogo a contar para a 31ª jornada.

A retoma tem sido 100% vitoriosa para os madrilenos. Quatro jogos e quatro triunfos para chegar ao primeiro lugar, partilhado com o FC Barcelona.

Nesta quarta-feira os merengues receberam e venceram o Maiorca, 18° classificado, por 2-0 no Estádio Alfredo Di Stéfano, no centro de treinos do Real Madrid.

Os golos foram apontados pelo avançado brasileiro Vinícius Júnior e pelo defesa espanhol Sergio Ramos. Um triunfo importante para os madrilenos que continua nam luta pelo título espanhol.

De referir que o Real Madrid venceu os três primeiros encontros da retoma: 3-1 frente ao Eibar, 3-0 frente ao Valência, e 2-1 frente à Real Sociedad.

FC Barcelona também venceu nesta jornada

Os catalães receberam e venceram no Camp Nou os bascos do Athletic Bilbau por 1-0. O encontro não foi nada fácil para o FC Barcelona que apenas conseguiu abrir o marcador aos 71 minutos de jogo com um tento do médio croata Ivan Rakitic.

De notar que a última vitória do FC Barcelona frente aos bascos tinha acontecido a 18 de Março de 2018, em território catalão.

Os blaugranas partilham a liderança com o Real Madrid com 68 pontos.

Na próxima jornada o FC Barcelona desloca-se ao terreno do Celta de Vigo, a 27 de Junho, enquanto o Real Madrid defronta o Espanyol de Barcelona a 28 de Junho. Faltam 7 jornadas para o fim do campeonato espanhol.

