Estados Unidos/Política

Donald Trump pede anulação de Obamacare com em pano de fundo epidemia

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que pediu na quinta-feira ao Supremo Tribunal, a anulação da lei conhecida pelo vulgo Obamacare. Junho de 2020 AFP

Texto por: RFI

O governo de Donald Trump pediu, na quinta-feira, ao Tribunal Supremo dos Estados Unidos para revogar a lei conhecida pelo nome de "Obamacare", que estabeleceu o seguro de saúde para todos os americanos. Trump solicita revogação da lei votada durante o mandato do seu antecessor democrata, Barack Obama, numa altura em que a epidemia de Covid-19 regista um aumento de casos no país da América do norte.