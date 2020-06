Escócia: Ataque faz vários feridos em Glasgow

Pelo menos três pessoas morreram e seis ficaram feridas após um ataque com arma branca num hotel no centro de Glasgow. O agressor foi abatido pela polícia.

Pelo menos três pessoas morreram e seis ficaram feridas na sequência de um ataque à faca, descrito pelas autoridades escocesas como um “sério incidente policial”, no centro de Glasgow, na Escócia.

A polícia de Glasgow publicou, no Twitter, um comunicado a garantir que a situação estava controlada e que não representava perigo para os cidadãos.

Também no Twitter, um dos chefes da força policial escocesa adiantou que o responsável pelo ataque foi abatido pela polícia e que um agente ficou ferido durante a neutralização do suspeito. Seis pessoas encontram-se hospitalizadas, incluindo o agente policial.

O incidente acontece seis dias depois do ataque em Reading que fez três mortos. Um homem de 25 anos, de nacionalidade líbia, foi detido no local por suspeita de homicídio e continua preso. A polícia britânica qualificou aquele ataque com um acto terrorista.

