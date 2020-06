Futebol: Cristiano Ronaldo faz 23° golo em triunfo da Juventus

A Juventus, onde actua o internacional português Cristiano Ronaldo, venceu por 4-0 o Lecce num jogo a contar para a 28ª jornada do campeonato italiano da primeira divisão de futebol.

A Juventus aproxima-se cada vez mais do título de Campeão em Itália. Após o triunfo por 4-0 frente ao Lecce, os ‘Bianconeri’ têm 69 pontos, mais sete do que a Lazio e mais onze do que o Inter de Milão.

Cristiano Ronaldo apontou 23° golo

Frente ao Lecce, os pupilos do técnico italiano Maurizio Sarri tiveram de esperar pela segunda parte para abrir o marcador. Aos 53 minutos o avançado argentino Paulo Dybala abriu o marcador.

A Juventus, a jogar a onze contra dez, aumentou a vantagem aos 62 minutos com um golo de grande penalidade apontado pelo avançado português Cristiano Ronaldo. O internacional luso marcou o 23° golo na primeira divisão italiano nesta época 2019/2020, sendo o segundo melhor marcador atrás do avançado transalpino da Lazio, Ciro Immobile, que apontou 27 tentos.

O Lecce, 18° classificado, não conseguiu inverter a situação e sofreu mais dois golos apontados pelo avançado argentino Gonzalo Higuaín (83’) e pelo defesa holandês Matthijs de Ligt (85’).

Nesta 28ª jornada a Lazio de Roma recebe a Fiorentina neste sábado 27 de Junho. Um triunfo permitiria aos romanos continuar na luta pelo título de Campeão de Itália.

Recorde-se que na passada jornada os ‘Biancocelesti’ perderam por 3-2 na deslocação ao terreno da Atalanta. De notar que a Lazio conta no seu plantel com o defesa angolano Bastos.

