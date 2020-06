Futebol: Sporting Clube de Portugal segura 3° lugar

O Sporting Clube de Portugal venceu por 1-3 na deslocação ao terreno do Belenenses SAD num jogo a contar para a 28ª jornada do campeonato português da primeira divisão de futebol.

Publicidade Continuar a ler

O Sporting CP continua no terceiro lugar na Liga portuguesa agora com 52 pontos isto após o triunfo por 1-3 na deslocação ao terreno do Belenenses SAD, que joga na Cidade do Futebol em Algés perto de Lisboa, visto que a DGS - Direcção Geral da Saúde - não permitiu que os jogos decorram no Estádio Nacional do Jamor.

O Belenenses SAD até entrou melhor no encontro com um tento apontado pelo avançado português Licá aos 9 minutos.

Os ‘leoninos’ reagiram e apontaram três golos ainda na primeira parte. Os golos foram apontados pelo defesa uruguaio Sebastián Coates e pelo avançado luso-cabo-verdiano Jovane Cabral que bisou.

Este triunfo permite ao Sporting CP permanecer no 3° lugar com 52 pontos, mais dois do que o Sporting de Braga.

Os ‘leoninos’ estão a 12 pontos do Benfica e a 15 do líder da prova, o FC Porto.

Quanto ao Belenenses SAD ocupa o 14° lugar com 30 pontos.

Na próxima jornada o Sporting Clube de Portugal recebe o Gil Vicente a 1 de Julho no Estádio José Alvalade, enquanto o Belenenses SAD acolhe o Tondela também a 1 de Julho na Cidade do Futebol.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro