Índia ultrapassa os 500 mil casos de Covid-19

A Índia registou mais de 17 000 infecções de covid-19, nas últimas 24 horas, um recorde de novos casos num só dia, ultrapassando os 500.000 casos confirmados de coronavírus. Os principais focos de contaminação surgiram nas grandes cidades, nomeadamente na capital Nova Deli.

A Índia ultrapassou a barreira dos 500 mil casos confirmados de coronavírus, anunciaram este sábado as autoridades. De acordo com vários epidemiologistas, a pandemia ainda não atingiu o pico, que é esperado nas próximas semanas. As estimativas apontam para que a Índia ultrapasse um milhão de infecções durante o mês de Julho.

O aumento de casos nas grandes cidades está a levar alguns estados a voltar a atrás no levantamento de restrições, isto apesar do país ter anunciado uma saída do confinamento.

Os principais focos de contaminação surgiram nas grandes cidades, com mais de 73.000 doentes e 2.400 mortos, a capital, Nova Deli, é a cidade mais afectada do gigante do Sul da Ásia, à frente de Bombaim.

No início do mês o ministro do Interior, Amit Shah, avançou com a ideia de transformar carruagens de comboios em unidades hospitalares improvisados, para responder ao aumento de casos do novo coronavírus na capital, Nova Deli.

A imprensa indiana avança que muitas pessoas perderam a vida depois de lhes ter sido recusado tratamento hospitalar.

A Índia é o quarto país mais atingido pela pandemia no mundo, depois dos Estados Unidos, Rússia e Brasil.

