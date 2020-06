Repercussões de anti-racismo levam L'Oréal a suprimir termos de seus produtos

A sede administrativa do grupo L'Oréal em Clichy; no oeste da região parisiense.

O movimento anti-racismo mundial, desencadeado pela morte,no dia 25 de Maio em Minneapolis do afro-americano George Floyd, leva a firma francesa de cosméticos, L'Oréal, a suprimir dos seus produtos palavras consideradas ofensivas, como por exemplo "branqueamento".

Publicidade Continuar a ler

A onda de protestos anti-racistas, em curso no mundo depois da morte do afro-americano George Floyd por um polícia euro-americano de Minneapolis no dia 25 de Maio, faz com que a firma francesa L'Oréal decida retirar dos seus produtos destinados a uniformizar a pele termos como "branco", "branqueamento" , "claro" , "clareza" "clareamento".

A decisão foi anunciada neste sábado, através de um comunicado em inglês publicado pela L'Oréal. A firma não deu pormenores sobre a sua decisão, nem quando as embalagens dos produtos que veículam as palavras atrás citadas, serão retirados da venda.

L'Oréal é o segundo fabricante de cosméticos a decidir suprimir os referidos termos, depois da filial Unilever, que optou em mudar o nome do produto "Fair & Lovely", creme destinado a clarear a pele.

A empresa anglo-holandesa prometeu, que de agora em diante não recorrerá ao termo "Fair" , claro, porque a marca está empenhada em celebrar todos os tons de pele.

A dimensão dos protestos anti-racistas, causados pela morte por asfixia de George Floyd, no mundo inteiro pressiona as empresas e grupos comerciais.

Nos Estados Unidos, vários grupos como "Mars" e "Oncle Ben's", vão reflectir numa mudança de identidade visual, de forma a se adaptar a evolução da sociedade.

Repercussões de anti-racismo levam L'Oréal a suprimir termos dos seus cosméticos 27 06 2020

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro