Futebol: Real Madrid isolou-se na frente da Liga espanhola

Casemiro, médio brasileiro do Real Madrid, apontou o único tento do jogo frente ao Espanyol.

O Real Madrid venceu por 0-1 na deslocação ao terreno do Espanyol de Barcelona e isolou-se na frente do campeonato espanhol da primeira divisão de futebol.

Num jogo a contar para a 32ª jornada da Liga espanhola, os madrilenos não deixaram escapar a oportunidade de se isolar na liderança da prova.

No entanto o encontro não foi fácil para os merengues. O único tento foi apontado pelo médio brasileiro Casemiro aos 45 minutos.

Um golo importante que oferece assim o primeiro lugar ao Real Madrid com 71 pontos, mais dois pontos do que o FC Barcelona, isto enquanto o Espanyol está no 20° e último lugar com 24 pontos.

FC Barcelona perde pontos em Vigo

O FC Barcelona não tem tido uma retoma ideal. Os blaugranas venceram três encontros mais já empataram dois.

O último foi no passado fim-de-semana visto que os catalães deslocaram-se ao terreno do Celta de Vigo e empataram a duas bolas.

O FC Barcelona esteve sempre na frente com golos apontados pelo avançado uruguaio Luis Suárez que bisou aos 20 e 67 minutos.

A equipa de Vigo soube sempre reagir e chegar ao empate. Os tentos foram marcados pelo avançado russo Fyodor Smolov, aos 50 minutos, e pelo avançado espanhol Iago Aspas, aos 88 minutos.

Os blaugranas esta agora a dois pontos do líder da prova, o Real Madrid.

Na próxima jornada os catalães recebem o Atlético Madrid a 30 de Junho, enquanto os merengues recebe o Getafe a 2 de Julho.

