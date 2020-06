Rolling Stones ameaçam Donald Trump

A banda britânica Rolling Stones ameaça processar o Presidente dos Estados Unidos se este continuar a usar, sem autorização, as suas músicas nos comícios ou em acções de campanha.

Foi através de um comunicado divulgado na imprensa norte-americana que a banda de Mick Jagger anunciou que o assunto já está a ser tratado. Os advogados do grupo britânico já estão em contacto com a associação internacional que protege os direitos de autor, de forma a de impedir o uso não autorizado das músicas por Donald Trump.

Em causa está o último comício do presidente norte-americano em Tulsa, a campanha de Trump usou o tema “You can´t always get what you want” e já o tinha feito em 2016.

Não é a primeira vez que o Presidente norte-americano é alertado para o facto de usar canções nos seus comícios sem a autorização dos autores. A família de Tom Petty, falecido em 2017, também pediu o Presidente Trump para não usar a música “I won’t back down” no comício de Tulsa.

Os Estados Unidos realizam eleições no próximo mês de Novembro, um escrutínio que vai opor Donald Trump a Joe Biden, o candidato democrata.

