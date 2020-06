Futebol

Futebol: FC Porto aproxima-se do título de Campeão

O FC Porto lidera o campeonato português com seis pontos de vantagem sobre o SL Benfica. © LUSA - JOSE COELHO/POOL

Texto por: Marco Martins

O Futebol Clube do Porto está cada vez mais perto de se sagrar Campeão de Portugal. Os dragões venceram por 0-1 na deslocação ao terreno do Paços de Ferreira num jogo a contar para a 29ª jornada do campeonato português da primeira divisão de futebol.