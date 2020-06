Futebol: FC Barcelona deixa fugir pontos na corrida ao título

O FC Barcelona empatou em casa, a duas bolas, frente ao Atlético Madrid num jogo a contar para a 33ª jornada do campeonato espanhol da primeira divisão de futebol.

Os blaugranas deixaram escapar mais pontos na corrida ao título em Espanha. A jogar em casa no Camp Nou, os catalães não conseguiram derrotar os madrilenos isto apesar de terem estado duas vezes na frente do marcador.

Aos 11 minutos de jogos, o avançado hispano-brasileiro Diego Costa marcou na própria baliza, oferecendo o primeiro golo ao FC Barcelona.

O empate foi restabelecido com um golo do médio espanhol Saúl Ñíguez de grande penalidade aos 19 minutos. No intervalo as duas equipas estavam empatadas a uma bola.

A segunda parte foi algo similar à primeira visto que o FC Barcelona passou para a frente do marcador com um tento apontado pelo avançado argentino Lionel de grande penalidade aos 50 minutos.

No entanto, mais uma vez o Atlético Madrid conseguiu empatar novamente com um golo de Saúl Ñíguez de grande penalidade aos 62 minutos.

As duas equipas levaram para casa um ponto após este empate a duas bolas. Os catalães têm agora 70 pontos e estão a um ponto do líder, o Real Madrid. Quanto ao Atlético Madrid ocupa o terceiro lugar com 59 pontos, com dois de vantagem sobre o Sevilla FC que venceu por 0-3 na deslocação ao terreno do Leganés.

De notar que o Real Madrid joga apenas a 2 de Julho no Estádio Alfredo Di Stéfano, no centro de treinos do clube, recebendo o Getafe num dérbi madrileno.

Um triunfo pode permitir aos merengues de ter quatro pontos de vantagem sobre os blaugranas a 5 jornadas do fim da época 2019/2020. No entanto essa tarefa não será fácil para o Real Madrid visto que o Getafe ocupa o 5° lugar e está na luta para garantir um lugar na Liga dos Campeões europeus de futebol.

Recorde-se que os merengues não perdem frente ao Getafe desde a derrota por 2-1 a 26 de Agosto de 2012. Desde então foram 11 triunfos e um empate, a última vitória do Real tendo acontecido na deslocação ao terreno dos ‘azulones’ por 0-3 a 4 de Janeiro de 2020.

