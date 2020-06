Futebol: Juventus venceu 3° jogo consecutivo

Cristiano Ronaldo (centro), avançado português da Juventus, apontou o segundo golo da equipa de Turim no triunfo por 3-1 frente ao Genoa.

A Juventus venceu por 1-3 na deslocação ao terrena do Genoa num jogo a contar para a 29ª jornada do campeonato italiano da primeira divisão de futebol.

Três jogos, três triunfos desde a retoma para o detentor do título de campeão italiano, a Juventus. O triunfo não foi fácil para os ‘bianconeri’ visto que apenas marcaram golos na segunda parte do encontro.

O avançado argentino Paulo Dybala abriu o marcador aos 50 minutos, depois foi a vez do internacional português Cristiano Ronaldo marcar aos 56 minutos, antes do avançado brasileiro Douglas Costa apontaram o terceiro e derradeiro tento da Juventus aos 73 minutos. O Genoa reagiu com um golo apontado pelo avançado italiano Andrea Pinamonti aos 76 minutos.

De notar que Cristiano Ronaldo apontou o seu 24° golo nesta época e está a 5 golos do melhor marcador do campeonato italiano, o avançado da Lazio Ciro Immobile.

O resultado final fixou-se em 1-3 para a Juventus que continua na liderança do campeonato italiano de futebol com 72 pontos, quatro de vantagem sobre a Lazio, isto enquanto o Genoa está na 17ª posição com 26 pontos.

Lazio venceu pela 2ª vez consecutiva

A Lazio de Roma jogou em Turim… frente ao Torino e venceu por 1-2. Um triunfo importante para se manter na corrida ao título de Campeão de Itália.

O Torino até entrou melhor no encontro com um tento apontado aos 5 minutos de jogo pelo avançado italiano Andrea Belotti de grande penalidade.

A Lazio reagiu na segunda parte e acabou por vencer o encontro por 1-2 com dois tentos apontados pelo avançado italiano Ciro Immobile, aos 48 minutos, e pelo médio italiano Marco Parolo, aos 72 minutos.

De notar que o defesa angolano da equipa romana, Bastos, entrou durante o decorrer da segunda parte.

A Lazio tem 4 pontos de atraso em relação à Juventus quando faltam 9 jornadas para o fim da temporada 2019/2020. Quanto ao Torino está no 13° lugar com 31 pontos.

Na próxima jornada a Juventus recebe o Torino no dérbi da cidade de Turim a 4 de Julho, enquanto a Lazio recebe o AC Milan também a 4 de Julho.

