Alemanha inicia presidência de União Europeia com recessão em pano de fundo

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, no dia 29 de Junho em Berlim,durante uma conferência de imprensa, depois de se ter reunido com o presidente francês, Emmanuel Macron.

A Alemanha assumiu hoje a liderança semestral do Conselho da União Europeia. Começam assim os trabalhos do trio de presidências de que Portugal e a Estónia fazem parte e que têm como grande prioridade o plano de recuperação da economia europeia após a pandemia de covid-19.Angela Merkel terá como principal desafio, a coordenação do maior plano de relançamento económico da Europa, desde a Segunda Guerra mundial.

Um ano antes do final do seu mandato como chefe do governo da Alemanha, Angela Merkel inicia a presidência rotativa, de seis meses, do Conselho de ministros da União Europeia, com a incumbência de coordenar o plano de recuperação económica do bloco europeu, do qual os países do sul, nomeadamente Itália, Espanha e Portugal, foram os mais afectados pela severa recessão provocada pela crise da Covid-19.

Contráriamente à ortodóxia financeira defendida pelo seu país, a chanceler alemã em parceria com o Presidente da França, Emmanuel Macron, apelou há algumas semanas a União Europeia a implementar um vasto plano de 500 mil milhões de euros para relançar a economia do bloco europeu, fragilizada pela crise sanitária.

Na segunda-feira, depois de se ter reunido com Emmanuel Macron em Berlim e anunciado a criação de um fundo de recuperação económica de 750 mil milhões de euros, a chanceler alemã realçou que o futuro dos europeus é no seio da União Europeia.

O citado fundo assinala uma viragem histórica na posição da Alemanha, que até a data recusara a contracção de empréstimos comunitários, considerando que cada Estado membro, da União Europeia, devia assumir individualmente o pagamento das suas dívidas.

De acordo com o semanário alemão Der Spiegel, a presidência da União Europeia assumida pela Alemanha, a partir de 1 Julho, é a última grande oportunidade que Angela Merkel tem de ficar na história, como um dos grandes líderes europeus.

No seu discurso diante do Bundestag (parlamento alemão), para assinalar o início da presidência rotativa do Conselho de ministros Europeu, Angela Merkel sublinhou que o bloco europeu fará todos os possíveis de forma a concluir positivamente as negociações sobre o Brexit, mas que tanto a União Europeia como a Alemanha devem estar preparados para o caso de não haver um acordo com o Reino Unido.

Alemanha inicia presidência de União Europeia com recessão em pano de fundo 01 07 2020

