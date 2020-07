Futebol: Sporting CP venceu e ameaça 2° lugar do SL Benfica

Rúben Amorim, treinador do Sporting Clube de Portugal.

O Sporting Clube de Portugal tem realizado uma retoma positiva com quatro triunfos e um empate. Resultados que permitem aos leoninos continuar no terceiro lugar e aproximar-se cada vez mais da segunda posição ocupada pelo SL Benfica.

O efeito ‘Rúben Amorim’ está a ter resultados muito positivos para a equipa lisboeta. O quarto treinador é aquele que está a dar cartas, também foi o técnico mais caro visto que o Sporting CP desembolsou 10 milhões de euros para contratar Rúben Amorim ao Sporting de Braga.

Desde que chegou ao leme do clube da cidade de Lisboa, Rúben Amorim alcançou cinco triunfos e um empate em seis jogos, sendo que o primeiro triunfo foi antes do confinamento e da retoma, tendo vencido o Desportivo das Aves por 2-0 a 8 de Março.

Desde a retoma o Sporting é imparável, isto apesar de ter iniciado com um empate (2-2) perante o Vitória de Guimarães, o único jogo que o treinador português não venceu.

O último triunfo foi na quarta-feira 1 de Julho por 2-1 frente ao Gil Vicente no Estádio José Alavalade. Os golos foram apontados pelo médio brasileiro Wendel e pelo avançado equatoriano Gonzalo Plata, enquanto o tento do Gil Vicente foi apontado pelo médio português Rúben Ribeiro, de grande penalidade, ele que foi jogador do Sporting CP na temporada 2017/2018.

Este triunfo por 2-1 permite aos leoninos continuarem no terceiro lugar com 55 pontos, a nove do SL Benfica que está na 2ª posição, lugar que dá acesso à Liga dos Campeões europeus, isto quando faltam cinco jogos para o fim da temporada, o que significa 15 pontos ainda por distribuir.

De notar que o Gil Vicente continua no 11° lugar com 33 pontos, mais seis do que o primeiro clube que se encontra na zona de despromoção, o Portimonense.

Na próxima jornada o Benfica recebe o Boavista a 4 de Julho, enquanto o Sporting CP desloca-se ao terreno do Moreirense a 6 de Julho.

Quanto ao FC Porto está na liderança com 70 pontos, mais seis do que os encarnados, e joga no domingo 5 de Julho frente ao Belenenses SAD.

