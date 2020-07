Futebol: Manchester City arrasou o Campeão Liverpool

Raheem Sterling (esquerda), avançado inglês do Manchester City, apontou um dos quatro golos no triunfo dos 'Citizens' por 4-0 frente ao Liverpool.

O Manchester City venceu por 4-0 o campeão da Inglaterra, o Liverpool, num jogo a contar para a 32ª jornada do campeonato inglês da primeira divisão de futebol.

O Liverpool conquistou o título após a 31ª jornada, quando faltavam sete jogos para o fim da época 2019/2020. Um triunfo sem dúvida nenhuma visto que os ‘Reds’ arrasaram o campeonato inglês de futebol.

Quem foi destronado, foi o Manchester City que ocupa a 2ª posição na tabela classificativa. O encontro de quinta-feira 2 de Julho permitiu a passagem de poder, no entanto os ‘Citizens’ quiseram mostrar que a conquista do título não foi assim tão fácil.

O Liverpool, sem pressão relativamente ao título, não resistiu à intensidade de jogo imposta pelo Manchester City.

Os ‘Citizens’ a jogarem em casa, no Etihad Stadium, estragou a festa dos ‘Reds’ com uma goleada. Os tentos foram apontados pelo médio belga Kevin De Bruyne, pelo avançado inglês Raheem Sterling, pelo médio inglês Phil Foden, e pelo médio inglês do Liverpool, Oxlade-Chamberlain, que marcou na própria baliza.

Este triunfo por 4-0 permite ao Manchester City reforça o 2° lugar com 66 pontos, mais 11 do que o Leicester, enquanto o Liverpool, que está na liderança com 86 pontos, vai continuar a festejar o título de Campeão da Inglaterra que lhe escapava há 30 anos.

Faltam seis jornadas para o fim do campeonato versão 2019/2020. Na próxima jornada o Liverpool recebe o Aston Villa a 5 de Julho, enquanto o Manchester City desloca-se ao terreno do Southampton igual a 5 de Julho.

Tottenham sofre primeira derrota desde a retoma

O Tottenham, clube comandado pelo treinador português José Mourinho, foi derrotado por 3-1 na deslocação ao terreno do Sheffield United. Foi a primeira derrota para o técnico luso desde a retoma.

Os golos da equipa da casa foram apontados pelo médio norueguês Sander Berge, pelo avançado francês Lys Mousset, e pelo avançado escocês Oliver McBurnie, enquanto o tento do Tottenham foi marcado pelo avançado inglês Harry Kane.

Desde a retoma os ‘Spurs’ tinham empatado a uma bola frente ao Manchester United, depois venceram por 2-0 o West Ham, e pareciam estar no bom caminho até esta primeira derrota por 3-1 frente ao Sheffield United.

O Tottenham ocupa o 9° lugar com 45 pontos, enquanto Sheffield United está na 7ª posição com 47. Na próxima jornada os ‘Spurs’ recebem o Everton a 6 de Julho, enquanto os ‘Blades’ deslocam-se ao terreno do Burnley a 5 de Julho.

