Futebol: 25° golo de Cristiano Ronaldo com a Juventus

A Juventus, onde actua o internacional português Cristiano Ronaldo, venceu por 4-1 o Torino no dérbi de Turim num jogo a contar para a 30ª jornada do campeonato italiano da primeira divisão de futebol.

A 8 jornadas do fim da temporada 2019/2020 em Itália, a Juventus tem agora 7 pontos de vantagem sobre a Lazio de Roma que ocupa a segunda posição.

Juventus goleou no dérbi de Turim

A Juventus, a jogar em casa, acabou por derrotar algo facilmente o Torino por 4-1, naquele que é o dérbi da cidade de Turim.

Os golos dos ‘bianconeri’ foram apontados pelo avançado argentino Paulo Dybala, pelo médio colombiano Juan Cuadrado, pelo avançado português Cristiano Ronaldo, e pelo defesa marfinense do Torino, Koffi Djidji, na própria baliza. O único tento do Torino foi apontado pelo avançado italiano Andrea Belotti de grande penalidade.

De notar que o internacional luso Cristiano Ronaldo apontou o seu 25° golo nesta época, sendo o segundo melhor marcador da Serie A, atrás do avançado italiano Ciro Immobile que marcou 29 tentos.

Lazio perdeu pontos na corrida ao título

A Lazio do defesa angolano Bastos, a jogar em casa, foi goleada pelo AC Milan do avançado luso-angolano Rafael Leão por 0-3. Os ‘biancocelesti’ não conseguiram resistir aos ‘rossoneri’.

Os golos foram apontados pelo médio turco Hakan Çalhanoglu, pelo avançado sueco Zlatan Ibrahimovic e pelo avançado croata Ante Rebic.

A Lazio tem oito jogos para tentar chegar à liderança da prova e segurar o segundo lugar visto que a equipa de Roma, com 68 pontos, tem apenas quatro pontos de vantagem sobre o Inter de Milão, que perdeu por 1-2 frente ao Bolonha.

Na próxima jornada a Lazio desloca-se ao terreno do Lecce a 7 de Julho, enquanto no mesmo dia a Juventus desloca-se ao terreno do AC Milan.

