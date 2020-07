Futebol: FC Porto goleou, Benfica venceu com novo técnico

Fábio Vieira (direita), avançado português, marcou um dos cincos golos no triunfo do FC Porto por 5-0 frente ao Belenenses SAD.

O FC Porto venceu por 5-0 o Belenenses SAD no Estádio do Dragão e aproximou-se cada vez mais do título a quatro jornadas do fim do campeonato português da primeira divisão de futebol.

O Futebol Clube do Porto recebeu e derrotou o Belenenses SAD por 5-0 no Estádio do Dragão na cidade Invicta num jogo a contar para a 30ª jornada da Liga portuguesa.

FC Porto com quatro pontos de vantagem

Os dragões venceram com uma mão cheia de golos para aproximar-se cada vez mais do troféu de Campeão de Portugal.

Os cinco golos dos portistas foram apontados pelo avançado brasileiro Tiquinho Soares, pelo avançado maliano Moussa Marega, pelo defesa brasileiro Alex Telles de grande penalidade, pelo avançado português Fábio Vieira e pelo avançado colombiano Luis Díaz.

De notar que houve dois casos positivos de Covid-19 no Belenenses SAD: os guarda-redes André Moreira e Joao Monteiro ficaram fora das opções do técnico português Petit para este encontro devido a testes positivos. O guarda-redes, que é o habitual titular na equipa do Belenenses SAD, foi o internacional do Burkina Faso, Hervé Koffi.

Na tabela classificativa os dragões continuam na liderança com 73 pontos, mais seis pontos do que o Benfica quando faltam quatro jornadas para o fim da época 2019/2020. Quanto ao Belenenses SAD permanece no 14° lugar com 31, quatro de vantagem sobre a 17ª e última posição ocupada pelo Portimonense, o primeiro lugar de despromoção para a segunda divisão.

SL Benfica regressou aos triunfos

O Benfica, que aceitou o pedido de demissão de Bruno Lage e promoveu a treinador principal o adjunto Veríssimo, venceu em casa, no Estádio da Luz, por 3-1 o Boavista.

Os golos dos encarnados foram apontados pelo defesa português André Almeida, o médio luso Pizzi, e o médio brasileiro Gabriel, enquanto o único tento do Boavista foi marcado pelo defesa peruano Gustavo Dulanto.

Primeiro jogo e primeiro triunfo para o novo técnico português do Benfica, Veríssimo. É apenas a segunda vitória dos encarnados desde a retoma, isto além de dois empates e de duas derrotas, que ditaram aliás a saída do precedente treinador, Bruno Lage.

Na próxima jornada o FC Porto desloca-se ao terreno do Tondela, a 9 de Julho, enquanto o Benfica desloca-se ao terreno do Famalicão no mesmo dia.

