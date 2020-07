Futebol: Real Madrid venceu 6° jogo consecutivo

O Real Madrid deslocou-se ao terreno do Athletic Bilbau e venceu por 0-1 num jogo a contar para a 34ª jornada do campeonato espanhol da primeira divisão de futebol.

Os madrilenos continuam na senda dos triunfos: 6° jogo e 6ª vitória desde a retoma da liga espanhola de futebol.

Real Madrid derrotou bascos

No País Basco, os merengues aproximaram-se cada vez mais do título de campeão. Como no jogo frente ao Getafe, o Real Madrid venceu por 1-0 e com um tento apontado pelo defesa espanhol Sergio Ramos de grande penalidade.

De notar que a equipa madrilena contou com cinco jogadores brasileiros dentro das quatro linhas: os defesas Éder Militão e Marcelo, o médio Casemiro, e os avançados Rodrygo e Vinícius Júnior.

Ninguém consegue parar os merengues que têm quatro pontos de vantagem sobre o FC Barcelona.

FC Barcelona goleou o Villarreal

O FC Barcelona deslocou-se ao terreno do Villarreal e venceu por 1-4. Os golos dos blaugranas foram apontados pelo avançado uruguaio Luis Suárez, pelo avançado luso-francês Antoine Griezmann, pelo avançado hispano-guineense Ansu Fati e pelo defesa pesnahol do Villarreal, Pau Torres, na própria baliza. O único tento do ‘submarino amarillo’ foi da autoria do avançado espanhol Gerard Moreno.

O FC Barcelona permanece no 2° lugar com 73, a quatro do Real Madrid e continua na luta pelo título de Campeão em Espanha. Quanto ao Villarreal ocupa o 5° lugar com 54 pontos, a três do Sevilla FC que está na última posição que dá acesso à Liga dos Campeões europeus de futebol.

Na próxima jornada os blaugranas recebem o Espanyol no dérbi da cidade de Barcelona a 8 de Julho, enquanto os merengues acolhem o Alavés a 10 de Julho.

