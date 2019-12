São Tomé e Príncipe

São Tomé: inauguração da fábrica de óleo de palma “Agripalma”

Distrito de Cauê, no sul da ilha de São Tomé. RFI/ Liliana Henriques

Texto por: Liliana Henriques

O chefe do governo são-tomense, Jorge Bom Jesus, inaugurou ontem no sul da ilha de São Tomé a fábrica de óleo de palma "Agripalma", um empreendimento com capitais da sociedade belga Socfinco, parte do grupo Francês Bolloré, com uma pequena participação do Estado São-tomense. Estima-se que esta empresa venha a ter uma capacidade de produção de 10 mil toneladas de óleo por ano, sendo que teria potencial para absorver mais de 850 trabalhadores.