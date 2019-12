São Tomé e Príncipe

Reabilitação da orla marítima em S. Tomé com investimentos europeus

Primeiro ministro de S. Tomé e Príncipe, Jorge Bom Jesus Facebook MLSTP PSD

No arquipélago santomense, a Baía de Ana Chaves, vai ser requalificada, com o financiamento do governo da Holanda e do Banco europeu de investimento. Um projecto orçado em 25 milhões de euros cuja primeira pedra foi lançada hoje em S. Tomé e Príncipe, pelo primeiro ministro.