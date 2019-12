Sismo gerou “algum pânico” na Ilha do Príncipe

Um sismo de magnitude 5,5 na escala de Richter, na tarde desta quinta-feira, no Príncipe, gerou “algum pânico numa “grande parte” dos habitantes da cidade de Santo António que passaram a noite num ponto mais alto da ilha com medo de um tsunami.

O sismo de magnitude 5,5 na escala de Richter foi sentido na ilha do Príncipe, em São Tomé e Príncipe, pelas 15h25 locais. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o epicentro foi a 90 quilómetros a leste da ilha e teria uma profundidade de 10 quilómetros.

O abalo não provocou vítimas nem danos materiais mas gerou um grande susto que levou uma “grande parte” dos habitantes da cidade de Santo António a passarem a noite num ponto mais alto da ilha com medo de um tsunami, de acordo com Silvestre Umbelino, engenheiro agrónomo e professor de física, que decidiu permanecer em sua casa.

“Mesmo os meus avós, nunca ouvi falar que houve um sismo na ilha do Príncipe. A população foi apanhada de surpresa e isso causou algum pânico. As pessoas ouviram alguém que disse que ia haver um tsunami. Nessa hora do dia as pessoas resolveram dirigir-se a uma zona mais alta da ilha do Príncipe e muitos indivíduos que vivem na cidade de Santo António – que é uma zona plana, muito perto da nossa praia e com uma altura de menos de um metro de nível das águas do mar – as pessoas ficaram preocupadas e muitas delas, uma grande parte, resolveram ir para uma zona mais alta e passaram lá toda a noite”, contou.

Esta manhã, “as pessoas regressaram à cidade de Santo António”, mas estão preocupadas com a eventualidade de réplicas.

“O governo deve começar a tomar alguma posição no sentido de informar as pessoas para que numa próxima não haja todo esse pânico e criar algumas medidas de segurança. O mais importante era informar as pessoas para que na próxima não estejam numa situação de pânico e saberem concretamente o que devem fazer”, concluiu.