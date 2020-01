Petrolífera Total na  zona  económica  exclusiva  de  São  Tomé  e  Príncipe

A zona económica exclusiva de São Tomé e Príncipe cada vez mais atractiva para as grandes empresas petrolíferas como a TOTAL e a SHELL. A TOTAL, admite brevemente adquirir os resultados da sísmica para calendarizar uma data para a primeira perfuração no bloco 1 da ZEE.

Esta empresa, tem vindo a manifestar interesses acrescidos na exploração do ouro negro em São Tomé e Principe.

No âmbito das suas obrigações sociais, a TOTAL vai ainda investir na reabilitação do principal Liceu do país na cidade de São Tomé e no apoio para a construção de uma mediateca na Aliança Francesa.

Maximino Carlos, o nosso correspondente, em São Tomé.