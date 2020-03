S. Tomé e Príncipe

S. Tomé e Príncipe proíbe entrada a cidadãos de países afectados por coronavírus

Texto por: Maximino Carlos

Cidadãos de alguns países entre os quais da China e da Coreia do Sul, estão proíbidos nesta de entrar no território santomense devido ao Covid 19. A decisão foi tomada pelo governo e anunciada pelo ministro da saúde, Edgar Neves aos membros do corpo diplomático acreditados no arquipélago.