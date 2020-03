São Tomé e Príncipe: adiada implementação do IVA

A implementação do IVA foi adiada sine die em São Tomé e Príncipe. O governo vai negociar com o FMI a sua implementação para outra data.O Governo de São Tomé e Príncipe informou que, em colaboração com o FMI, está a acertar mecanismos de modo a estabelecer uma nova data, para a entrada em vigor do novo imposto no país africano insular. Mais pormenores com Maximino Carlos em São Tomé.