Deputado do partido no poder em São Tomé matou a tiro um cidadão

Assembleia nacional de S. Tomé e Príncipe analisa crime de deputado do MLSTP-PSD, no poder, que baleou um civil

Em plena tarde desta segunda-feira um deputado santomense baleou um cidadão que acabou por morrer no hospital Dr. Aires Menezes. O referido deputado encontra-se sob custódia das autoridades policiais, devendo ser ouvido pelo ministério público para aplicação da medida competente.

Tudo aconteceu em frente às instalações da Polícia Judiciária. Depois da troca de palavras, o deputado, Deolindo da Mata do MLSTP-PSD, baleou o cidadão santomense, que se dedicava a actividade de câmbio de divisas.

Tudo indica que se tratou de um ajuste de contas.

Delfim Neves, Presidente do Parlamento santomense, condenou o acto e disse que é preciso rever a eleição de deputados.

Arlindo Barbosa, Secretário Geral do MLSTP-PSD disse que o seu partido se distanciava deste incidente.

A vítima, um homem de 43 anos de idade, que fazia câmbios de moedas estrangeiras nas ruas de São Tomé, foi baleado com dois tiros, segundo a agência Lusa, perante vários testemunhas que se revoltaram, obrigando o deputado a refugiar-se na PJ, onde foi reforçada a segurança com apoio de agentes da policia nacional.

O deputado Deolindo da Mata encontra-se detido e a comissão permanente da Assembleia Nacional que se reúne-se esta terça-feira discutirá a situação do deputado do MMLSTP-PSD, no poder.

Maximino Carlos, em São Tomé.

Maximino Carlos, correspondente da RFI em São Tomé e Príncipe

