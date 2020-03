Covid-19: São Tomé declara estado de emergência

As autoridades são-tomenses declararam estado de emergência face à propagação do Covid-19. São Tomé e Príncipe ainda não registou nenhum caso, mas no continente africano há já mais de trinta países afectados pelo novo coronavírus.