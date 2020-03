São Tomé e Príncipe

Covid-19: Quebra do turismo provoca estragos em São Tomé e Príncipe

Os operadores turísticos são-tomenses estão apreensivos com a pandemia do Covid-19. Com a proibição de aterragens no aeroporto de São Tomé e do Príncipe, a entrada de turistas diminuiu e, consequentemente, também as receitas provenientes do negócio do turismo.