Covid-19: São Tomé e Príncipe com quatro casos de infecção

São Tomé e Príncipe registou os quatro primeiros casos positivos de infecção pelo novo coronavírus. O anúncio foi, esta segunda-feira, pelo primeiro-ministro são-tomense, Jorge Bom Jesus. Deverão ser adoptadas "medidas mais restritivas".

São os quatro primeiros casos positivos de infecção pelo novo coronavírus em São Tomé e Príncipe, que era, até agora, o único país lusófono e um dos quatro Estados africanos sem casos de covid-19. O anúncio foi feito, esta segunda-feira, pelo primeiro-ministro são-tomense, Jorge Bom Jesus.

"Das amostras que seguiram para o Gabão, mais concretamente para o laboratório de Franceville, com o apoio da Organização Mundial de Saúde, quatro testes estão considerados positivos", disse o chefe do Governo são-tomense, numa declaração à imprensa.

As amostras que foram enviadas ao laboratório de Franceville, no Gabão, compreendem o universo das pessoas que estavam em quarentena nos centros que foram identificados pelas autoridades sanitárias e as que se encontravam de quarentena domiciliária. Todas as pessoas que sairam da quarenta no último fim de semana continuam a ser acompanhadas e observadas pelo ministério da Saúde, segundo o primeiro-ministro.

Jorge Bom Jesus convocou para a tarde desta segunda-feira um Conselho de Ministros extraordinário para "analisar esta nova realidade" e para que sejam adoptadas "medidas mais restritivas".

O primeiro-ministro disse que "o caso é grave" e que "o Governo vai continuar a assumir as suas responsabilidades".

O governo já tinha endurecido as medidas para prevenir a pandemia da covid-19, com o fecho mais cedo dos comércios e a limitação do número de passageiros nos transportes públicos. Na terça-feira passada, foi anunciada a prolongação do estado de emergência sanitária por mais 15 dias.

