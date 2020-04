São Tomé e Príncipe: sem registo de casos "conclusivos" de Covid-19

Das 80 amostras enviadas para análise na Guiné-Equatorial, 79 deram resultados negativos e 1 inconclusivo, incluindo os 4 casos inicialmente dados como positivos

O primeiro-ministro são-tomense Jorge Bom Jesus, anunciou esta sexta-feira (17/04) que “das 80 amostras colhidas enviadas ao laboratório da Guiné Equatorial, 79 deram resultados negativos e um inconclusivo carecendo de repetição”.

Jorge Bom Jesus sublinhou ainda que "os 4 casos confirmados anteriormente no laboratório de Franceville, no Gabão foram repetidos e integram este lote”.

Apesar destes resultados, o governo vai solicitar ao Presidente da República Evaristo Carvalho, o prolongamento do estado de emergência sanitária por mais 15 dias e continuar a intensificar as medidas de prevenção face à pandemia de Covid-19.

São Tomé e Príncipe já dispoe de 1.500 testes rápidos ao Covid-19 vindos da África do Sul e será construído um hospital de campanha no centro de estágio da Federação São-tomense de Futebol, visitado esta sexta-feira (17/04) pelo primeiro-ministro.

PNUD e Ministério da Juventude lançam iniciativa para criação de emprego

Entretanto o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD - em parceria com Ministério são-tomense da Juventude lançaram esta quinta-feira (16/04) o projecto “Empreende Jovem”, orçado em 1,5 milhões de dólaresdestinado a apoiar o sector privado, na criação de empregos, visando crescimento económico sustentável, atendendo, sobretudo, a pandemia do Covid-19.

Parte deste valor será revertido para iniciativas, que ajudem a conter a proliferação do vírus e a fase de submissão de propostas inovadoras e executáveis a curto prazo, através de um concurso de inovação lançado.

Com uma população de cerca de 60% com menos de 35 anos de idade, os jovens enfrentam perspectivas de emprego limitadas, representando 60% dos 13,6% de desempregados no arquipélago, enquanto se estima que 66% da população são-tomense vive abaixo do limiar de pobreza.

