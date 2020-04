São Tomé e Príncipe: 3 casos confirmados de covid-19

As autoridades são-tomenses confirmaram hoje ter identificado 3 casos positivos de coronavírus no seu território, três homens com idades compreendidas entre os 20 e os 40 anos e originários dos dois distritos mais populosos de São Tomé, Água-Grande e Mezóchi.

Depois de o país receber no final da semana passada 1500 testes rápidos por parte da África do Sul, os três pacientes que já se encontravam internados no hospital Aires de Menezes, na capital, por apresentarem sintomas da doença foram testados, os resultados tendo sido divulgados hoje.

De acordo com as autoridades sanitárias, os três pacientes que continuam internados, encontram-se actualmente na unidade de isolamento do hospital de referência do país, beneficiando de um acompanhamento médico permanente, o governo são-tomense referindo ainda que os próximos e familiares dos três casos identificados vão ser submetidos a um rastreio no intuito de conter eventuais contágios.

Apesar de ainda na semana passada o país anunciar ter efectuado 80 testes dos quais um foi inconclusivo e os restantes 79 foram negativos, incluindo os 4 inicialmente apresentados como positivos, o governo são-tomense tem lançado apelos ao apoio internacional para fazer frente à crise do coronavírus.

Neste âmbito, São Tomé e Principe foi um dos países africanos a beneficiar na semana passada do perdão por seis meses do serviço da dívida do FMI, o país tendo por outro lado recebido ajuda da China em materiais de protecção e consumíveis sanitários bem como da OMS que doou um hospital de campanha com capacidade para 100 camas. Actualmente, o país está na expectativa de receber ainda esta semana, igualmente por parte da OMS, 10 ventiladores e 5 mil testes suplementares.

