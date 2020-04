São Tomé e Príncipe vai impor uso de máscaras nas vias e serviços públicos

O uso de máscaras de protecção nas vias públicas e serviços públicos em São Tomé e Príncipe, passará a ser obrigatório a partir da próxima sexta-feira, dia 24 de abril e foi decretado o confinamento entre as duas ilhas.

Não havendo máscaras suficientes no país, o governo decidiu subvencionar a sua produção massiva em tecido, por empresas e cooperativas nacionais.

As máscaras deverão ser certificadas pelo ministério da saúde e a partir das 19 horas locais da próxima sexta-feira, 24 de abril, os são-tomenses, terão confinamento obrigatório, segundo o comunicado lido pelo porta-voz do governo Adelino-Lucas.

Adelino Lucas menconou ainda o confinamento obrigatório entre as ilhas de São Tomé e do Príncipe, algo que o governo regional já tinha pedido há muito e tinha então sido recuaso pelo governo.

"...nenhum cidadão deverá deslocar-se de São Tomé para a região autónoma do Príncipe e vice-versa, sem a realização prévia de testes rápidos ao Covid-19".

De recordar que as autoridades sanitárias confirmaram esta terça- feira (21/04) três casos positivos de coronavírus, cujos pacientes se encontravam internados na unidade de doenças respiratórias no principal hospital do país, Dr. Aires Menezes, com sintomas associados ao Covid-19.

Os três casos foram confirmados, depois dos referidos pacientes terem sido submetidos a testes rápidos e os mesmos estão actualmente em isolamento total, sob controlo das autoridades sanitárias.

Equipas médicas de acompanhamento exclusivo aos pacientes infectados, foram accionadas, enquanto os pacientes infectados deverão ser retirados dos seus domicílios, passando a residir em espaços especialmente criados para o efeito.

Dez ventialdores deverão chegar a São Tomé e Príncipe na próxima segunda-feira (27/04).

