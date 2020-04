S. Tomé e Príncipe

Interrupção das ligações por mar e ar penaliza ilhéus de S. Tomé e Príncipe

Comerciantes da ilha do Príncipe bloqueados na capital na falta de ligações em S. Tomé e Príncipe RFI/Maximino Carlos

Texto por: Maximino Carlos

Santomenses da ilha do Príncipe estão a ficar na capital, S. Tomé do arquipélago de S. Tomé e Príncipe, por causa da interrupção das ligações marítimas e aéreas. Com viagens por barco e avião entre as duas ilhas do arquipélago, muitos ilhéus do Príncipe, não conseguem regressar a casa, denunciando uma situação insustentável.