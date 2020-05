Governo são-tomense anuncia 174 casos de Covid-19

São Tomé e Príncipe regista esta segunda-feira, 4 de Maio, 174 casos positivos da doença do novo coronavírus e três óbitos de Covid-19.

O número de casos do novo coronavírus aumentou em São Tomé e Príncipe para 161 depois do resultado das 213 amostras enviadas para o laboratório no Gana.

O anúncio foi feito pela directora dos cuidados de saúde são-tomense, Feliciana Pontes, que afirmou que "foram enviadas ao laboratório do Gana 213 amostras cujos resultados deram 161 positivos e 52 negativos".

Feito o anúncio no final de uma reunião do Comité de Crise, reunido no domingo, para analisar a situação, o primeiro-ministro são-tomense, Jorge Bom Jesus, sublinhou que 26 dos infectados encontram-se entre os passageiros de viajaram para a ilha do Príncipe no voo da STP Airways, em quarentena obrigatória.

Os dados vão agora "ser trabalhados, compulsados pela equipa técnica, desagregados por sexos, por região, classe socio-profissional e certamente segunda-feira darão todos os detalhes", prometeu o primeiro-ministro.

O chefe do executivo considera a situação da covid-19 em São Tomé e Príncipe "cada vez mais complicada". Jorge Bom Jesus convocou uma sessão extraordinária do Conselho de Ministros esta segunda-feira, para decidirem novas medidas de restrição.

"O aumento é grave e as medidas vão se impor e peço desde já a colaboração de todos e de cada um. Não vamos tolerar qualquer comportamento anticívico, todo comportamento atentatório à saúde pública", afirmou Jorge Bom Jesus.

Segundo o balanço divulgado no sábado, 2 de Maio, os distritos mais afectados na ilha de São Tomé são Agua-Grande com registo de 18 casos, seguido dos distritos de Mezochi com dois casos, Lembá e Cantagalo, ambos com um caso de Covid-19.

