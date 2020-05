São Tomé e Príncipe entra em confinamento geral obrigatório

Capital são-tomense ficará abrangida, como o resto do país, pelo confinamento geral obrigatório.

Os são-tomenses iniciam esta quarta feira o confinamento geral obrigatório. Para fazer face ao crescente aumento de casos positivos o governo vai mobilizar os profissionais da saúde que não estão em actividade para ajudar no combate a esta pandemia da COVID 19 .

As novas medidas de excepção foram anunciadas pelo ministro da presidência do conselho de ministros e dos assuntos parlamentares, Wuando Castro, depois de uma longa reunião do governo.

Estas medidas surgem depois de terem sido conhecidos os resultados dos testes enviados ao laboratório do Gana que resultaram no aumento de casos positivos da COVID 19 no país.

Face a este contexto, o Ministério da saúde , foi orientado para massificar testes na população e mobilizar os profissionais de saúde público e privado e os que não se encontram em actividade para darem o seu contributo no combate a esta pandemia.

O governo decidiu ainda, através do Ministério dos negócios estrangeiros, mobilizar especialistas de alguns países para consolidar a estratégia na vertente médica.

Confira aqui a correspondência de Maximino Carlos em São Tomé.

Correspondência de São Tomé, 5/5/2020

Dos 174 casos registados no arquipélago 26 encontram-se na Região autónoma do Príncipe, os casos foram isolados à chegada à ilha em pensões.

Os doentes, embora sem sintomas, eram provenientes de São Tomé.

O presidente do Governo regional, Tozé Cassandra, anunciou várias medidas para fazer face à situação, incluindo a obrigatoriedade das máscaras ou o confinamento, decretado mesmo à escala nacional.

Tozé Cassandra, presidente do Governo regional do Príncipe

