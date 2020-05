São Tomé e Príncipe: cerco sanitário em Água Grande até segunda-feira

O distrito de Água Grande está desde ontem em cerco sanitário para conter a propagação do novo coronavírus, decretado esta sexta-feira pelo governo são-tomense.

O despacho conjunto assinado pelo chefe do executivo são-tomense e os ministros da Defesa e Saúde decretou o cerco sanitário no distrito de Água-Grande, o distrito mais populoso do arquipélago, onde o número de casos positivos de Covid-19 têm aumentado.

A medida entrou em vigor esta sexta-feira, 8 de Maio e chaga ao fim na madrugada de segunda-feira, 11 de Maio.

Segundo o ministro são-tomense da Saúde, Edgar Neves, a medida reforça medidas sanitárias, nomeadamente, de distanciamento social com vista a diminuir a propagação do vírus.

"Foi feito o despacho, número 3/20/20, que define o cordão à cerca sanitária, ou seja, à barreira sanitária que isola o distrito de Água Grande do resto dos distritos. O governo tem a obrigação de tomar todas as medidas possíveis no sentido de diminuir ao máximo a margem de contágios", descreveu o ministro da Saúde.

De acordo com dados do ministério da Saúde, o distrito de Água Grande tem o maior número de casos de Covid-19, com cerca de 100 casos.

Até esta sexta-feira o país registava 212 casos positivos do novo coronavírus e cinco mortos. Mais informação com Máximino Carlos em São Tomé.

Correspondência de São Tomé e Príncipe

