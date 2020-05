São Tomé e Príncipe recebe ajuda de Portugal para lutar contra Covid-19

Em São Tomé e Príncipe, onde se registam 235 casos de coronavirus e 7 óbitos, chegaram hoje de Portugal 12 toneladas de material médico-hospital, bem como um laboratório para o país processar internamente os seus testes de rastreio.

São Tomé e Príncipe já não vai ter dificuldades em efectuar localmente os testes fiáveis de Covid-19.

Um esforço das Nações Unidas em articulação com a União Europeia e Portugal permitiu a chegada esta sexta-feira ao país do laboratório PCR.

Isto numa altura em que o número de casos positivos de Covid-19 tende a aumentar.

Este sábado, os titulares dos órgãos de soberania e organizações internacionais como as Nações Unidas e a OMS, reúnem-se no Palácio do Povo sob a Presidência do Chefe de Estado, Evaristo Carvalho, para analisar a extensão ou não do estado de emergência sanitária. O país já vai no seu quarto estado de emergência sanitária.

Entretanto o tão aguardado laboratório PCR acaba de chegar a São Tomé para a realização localmente de testes de Covid-19.

No voo proveniente de Portugal, chegaram 12 toneladas de material médico-hospitalar no quadro do mecanismo da União Europeia.

A ministra são-tomense dos negócios estrangeiros, Elsa Pinto, agradeceu o esforço das Nações Unidas em articulação com União Europeia e Portugal para que esta ajuda chegasse a São Tomé e Príncipe.

Chegaram igualmente uma equipa de emergência médica ao serviço da OMS, constituída por quatro profissionais ao serviço do INEM de Portugal e consultor em emergência de saúde pública.

