São Tomé e Príncipe em estado de emergência até 31 de Maio

Em São Tomé e Príncipe, o presidente Evaristo Carvalho prorrogou até 31 de Maio o estado de emergência que vigora desde 17 de Março. O chefe de Estado justificou que o quadro epidemiológico do país "é catalogado como grave, com tendência de um número crescente de casos confirmados e de óbitos por Covid-19". Sete pessoas morreram vítimas de covid-19 e há 246 infectadas pelo novo coronavírus.

No decreto presidencial que prorroga o estado de emergência por mais 15 dias, até 31 de Maio, o Presidente Evaristo Carvalho justifica a sua decisão por considerar que o quadro epidemiológico do país é grave, tendo em conta o número crescente de casos positivos e de mortes por covid-19. Evaristo Carvalho menciona desafios e a necessidade das autoridades apertarem o cerco.

O chefe de Estado justifica que "nesta data" o quadro epidemiológico do país "é catalogado como grave, com tendência de um número crescente de casos confirmados e de óbitos por Covid-19".

O decreto explica que a prorrogação do estado de emergência em saúde pública foi solicitada pelo governo.

O boletim diário deste domingo do ministério da Saúde revela que o número de casos positivos subiu para 246, mais seis casos comparativamente ao dia anterior e o número de óbitos mantém-se em 7.

O distrito de Água-Grande, que acolhe a capital do país, e o mais populoso do arquipélago concentra o maior número de infectados, com mais de 100 casos.

Reportagem de Maximino Carlos

