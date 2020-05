São Tomé e Príncipe: Hospital de campanha começa a receber pacientes

O hospital de campanha, em São Tomé, para doentes de covid-19, começou a trabalhar esta quinta-feira. Em São Tomé e Príncipe o novo coronavírus já infectou 258 pessoas e fez 11 vítimas mortais.

O hospital de campanha, em São Tomé, para doentes de covid-19, começou a trabalhar esta quinta-feira. As instalações são compostas por 17 tendas, equipadas para “tratamentos de doentes com o novo coronavírus", segundo o ministro da Saúde, Edgar Neves.

Os pacientes que se encontram, até ao momento, internados no centro de isolamento do Hospital Aires de Menezes e os doentes sintomáticos respiratórios serão, de acordo com as autoridades são tomenses, os primeiros a ser transferidos para o hospital de campanha.

O hospital de campanha foi construído com financiamento da Organização Mundial de Saúde, está instalado no Centro de Estágio da Federação São-tomense de Futebol e tem capacidade para 50 camas.

Segundo os últimos dados, em São Tomé e Príncipe o novo coronavírus já infectou 258 pessoas e fez 11 vítimas mortais.

Com a colaboração de Maximino Carlos, correspondente em São Tomé.

