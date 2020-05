São Tomé reitera determinação na luta contra a covid-19

O comité de crise presidido pelo primeiro-ministro são-tomense está reunido para analisar o impacto da pandemia da covid-19 no país.

Da reunião deve sair a decisão de prorrogação do estado de emergência sanitária ou a redução do nível de alerta para calamidade pública com o consequente desagravamento paulatino das medidas de restrição.

Numa mensagem a nação, ontem, Jorge Bom Jesus afirmou que a covid-19 é “uma escola para todos, até para os melhores sistemas de saúde do mundo”. Sublinhou que o executivo adoptou, atempadamente, medidas e acções preventivas: “sensibilização da população realizada, mobilização da parceria internacional accionada e, por ironia do destino, quando não havia testes nem casos sintomáticos no hospital todos aplaudiram as medidas do Governo e reconheceram que agimos bem e por antecipação.”

Em declarações aos jornalistas, na terça-feira, Manuel Pinto da Costa, antigo Presidente de São Tomé e Príncipe acusou o actual Governo de falta de preparação, desorganização e improviso na gestão da pandemia. Pinto da Costa que acabou por considerar que São Tomé e Príncipe não tem líder.

Para Jorge Bom Jesus o comportamento irresponsável de muitos santomenses, que não acreditam na existência do novo coronavírus, contribui para o aumento dos números de infectados no país, além “de algumas vozes ditas experientes que se levantam publicamente para crucificar o Governo, apontando só falhas”.

Bom Jesus que acrescentou, por fim, que após a pandemia, virá o tempo da “covid-política”.

