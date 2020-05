São Tomé e Príncipe

São Tomé e Príncipe: Pico da epidemia no final de Junho

Evaristo Carvalho, presidente da república de São Tomé e Príncipe. RFI/Liliana Henriques

Texto por: RFI

São Tomé e Príncipe poderá atingir o pico da epidemia de novo coronavírus a 27 de Junho. A pandemia já matou 12 pessoas no arquipélago com um total de casos registados de 458 até esta quinta-feira. O presidente da república reunia-se hoje com o governo e a sociedade civil.