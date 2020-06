São Tomé e Príncipe passa de emergência à estado de calamidade pública

Jorge Bom Jesus, Primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe. Facebook MLSTP PSD

Texto por: Maximino Carlos

São Tomé e Príncipe entra, a partir de terça-feira, em período de calamidade pública, no âmbito do combate à COVID-19. O equilíbrio, entre as medidas sanitárias e o regresso gradual da actividade económica, será uma das metas essenciais do período que terá a validade de 30 dias e decorrerá em três etapas.